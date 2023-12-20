Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadeleleri başlıyor

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi 21 Aralık Perşembe günü oynanacak Bursa Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla başlayacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupanın 1. turundaki ilk maçların programı şöyle:



21 Aralık Perşembe:



17.00



Bursa Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Mudanya)



22 Aralık Cuma:



17.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



27 Aralık Çarşamba:



17.00 Aksaray Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Marmara Ereğlisi)



Kupada rövanş karşılaşmalarının programı ise şu şekilde:



28 Aralık Perşembe:



17.00 Görele Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Görele İlçe)



17.00 Tekirdağ Süleymanpaşa-Aksaray Belediyespor (Marmara Ereğlisi)



18.00 Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)



Çift maçlı eleme usulü oynanacak 1. tur sonunda üç takım HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finaline katılmaya hak kazanacak.



Geçen sezon Kadınlar Süper Ligi'ni ilk beş sırada tamamlayan Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak ve Üsküdar Belediyespor çeyrek finale doğrudan katılacak.





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