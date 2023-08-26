Hentbol Kadınlar Süper Ligi start verdi!

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2023-2024 sezonu, bugün oynanan dört karşılaşma ile başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi start verdi!
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26 Ağustos 2023 21:48
Hentbol Kadınlar Süper Ligi, oynanan dört müsabakayla başladı.

 Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan dört maçın sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 26-34

Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-31

Armada Praxis Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 38-24

Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 34-41

Kadınlar Süper Ligi'nde ilk haftanın son maçı Anadolu Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında pazar günü oynanacak.

Erkekler Süper Ligi'nde ise ilk hafta maçları pazar günü ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

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