Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde sezonu başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu 12 Eylül Pazar günü start alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde sezonu başlıyor
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11 Eylül 2021 16:04
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu 12 Eylül Pazar günü başlıyor.

Kadınlar Süper Lig'de sezonunun ilk karşılaşması Kastamonu'da Araç Belediyespor ile Görele Belediyespor arasında oynanacak.

Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

- 12 Eylül Pazar:

14.00 - Araç Belediyespor-Görele Belediyespor

14.30 - Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

15.00 - Antalya Anadolu Spor-Üsküdar Belediyespor

15.00 - Anadolu Üniversitesi-EGO

18.00 - Yalıkavak Spor-Kastamonu Belediyespor

19.00 - Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Spor

 

 


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