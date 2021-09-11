Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde sezonu başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu 12 Eylül Pazar günü başlıyor.
Kadınlar Süper Lig'de sezonunun ilk karşılaşması Kastamonu'da Araç Belediyespor ile Görele Belediyespor arasında oynanacak.
Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
- 12 Eylül Pazar:
14.00 - Araç Belediyespor-Görele Belediyespor
14.30 - Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
15.00 - Antalya Anadolu Spor-Üsküdar Belediyespor
15.00 - Anadolu Üniversitesi-EGO
18.00 - Yalıkavak Spor-Kastamonu Belediyespor
19.00 - Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Spor
Kadınlar Süper Lig'de sezonunun ilk karşılaşması Kastamonu'da Araç Belediyespor ile Görele Belediyespor arasında oynanacak.
Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
- 12 Eylül Pazar:
14.00 - Araç Belediyespor-Görele Belediyespor
14.30 - Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
15.00 - Antalya Anadolu Spor-Üsküdar Belediyespor
15.00 - Anadolu Üniversitesi-EGO
18.00 - Yalıkavak Spor-Kastamonu Belediyespor
19.00 - Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Spor