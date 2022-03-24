Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde hafta, 25 Mart Cuma günü oynanacak tek mücadele ile start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı
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24 Mart 2022 11:07
 Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası yarın tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak 16. haftanın programı şöyle:

25 Mart Cuma:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

26 Mart Cumartesi:

14.00 Tekirdağspor-Görele Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor (Çamlıca)

17.00 EGO Spor-Kastamonu Belediyespor (THF)

27 Mart Pazar:

14.00 Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

 

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