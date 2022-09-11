Hentbol Kadınlar Süper Ligi 4 maçla başladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu oynanan 4 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor: 27-31
Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-31
Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 18-33
Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.: 31-29
Alınan sonuçlar şöyle:
Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor: 27-31
Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-31
Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 18-33
Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.: 31-29
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