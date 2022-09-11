Hentbol Kadınlar Süper Ligi 4 maçla başladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında 4 maç geride kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi 4 maçla başladı
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11 Eylül 2022 20:22
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu oynanan 4 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor: 27-31

Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-31

Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 18-33

Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.: 31-29

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