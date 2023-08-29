Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son şampiyonu, galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, ilk hafta maçında Yenimahalle Belediyespor'u deplasmanda 41-34 yenerek sezona başlamanın mutluluğunu yaşıyor.



Takımın hem antrenörü hem de kaptanı olan Serpil İskenderoğlu, AA muhabirine, sezona iyi başlamanın kendilerini sevindirdiğini söyledi.



Yenimahalle Belediyespor'un önemli bir rakip olduğunu anlatan İskenderoğlu, "İlk maçta Yenimahalle Belediyespor'la deplasmanda oynadık. İlk yarı biraz zorlu geçti, çok fazla gol kaçırdık, kaleciye takıldık. İlk yarının sonuna doğru toparlanmasını bildik. İlk maçımızdan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



İlk maçların her zaman zor olduğunu vurgulayan İskenderoğlu, "Süper Lig'in son şampiyonu olarak başlamak bizim için önemliydi. Maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyduk. Galip gelmesini bildik. Kastamonu Belediyespor'un isminin geçtiği yerde hedef her zaman en üsttür. Biz de son yıllarda Türkiye liglerinde gösterdiğimiz performansla hep zirvede yer aldık." diye konuştu.



İskenderoğlu, gelecek maçlar için hazırlıklara yoğun şekilde devam ettiklerini sözlerine ekledi.



