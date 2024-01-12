Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi 13 Ocak Cumartesi günü yapılacak iki maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek
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12 Ocak 2024 13:19
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi 13 Ocak Cumartesi günü yapılacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. haftanın müsabaka programı şöyle:

13 Ocak Cumartesi:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Mudanya)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

14 Ocak Pazar:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Çamlıca)

15 Ocak Pazartesi:

15.30 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Merkez)

17 Ocak Çarşamba:

16.00 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

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