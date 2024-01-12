Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi 13 Ocak Cumartesi günü yapılacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. haftanın müsabaka programı şöyle:
13 Ocak Cumartesi:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Mudanya)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
14 Ocak Pazar:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Çamlıca)
15 Ocak Pazartesi:
15.30 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Merkez)
17 Ocak Çarşamba:
16.00 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. haftanın müsabaka programı şöyle:
13 Ocak Cumartesi:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Mudanya)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
14 Ocak Pazar:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Çamlıca)
15 Ocak Pazartesi:
15.30 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Merkez)
17 Ocak Çarşamba:
16.00 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
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