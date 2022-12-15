Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk devre sona erdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısı sona erdi.
Ligde 9. haftanın kapanış maçında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 31-25 yendi.
Kastamonu Belediyespor, sezonun ilk devresini 8 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu topladığı 17 puanla namağlup lider tamamladı.
Kadınlar Süper Lig'de ikinci devre, 7 Ocak 2023'te oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ligin 9. haftasında alınan sonuçlar ise şöyle:
Tekirdağ Süleymanpaşa-Yalıkavakspor: 21-27
Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 40-29
İzmir Büyükşehir Belediyesi-Totemcard Adasokağı: 41-27
Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 34-40
Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 25-31
Ligde 9. haftanın kapanış maçında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 31-25 yendi.
Kastamonu Belediyespor, sezonun ilk devresini 8 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu topladığı 17 puanla namağlup lider tamamladı.
Kadınlar Süper Lig'de ikinci devre, 7 Ocak 2023'te oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ligin 9. haftasında alınan sonuçlar ise şöyle:
Tekirdağ Süleymanpaşa-Yalıkavakspor: 21-27
Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 40-29
İzmir Büyükşehir Belediyesi-Totemcard Adasokağı: 41-27
Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 34-40
Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 25-31
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