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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk devre sona erdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı. Kastamonu Belediyespor, sezonun ilk yarısını namağlup lider tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk devre sona erdi
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15 Aralık 2022 23:00
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısı sona erdi.

Ligde 9. haftanın kapanış maçında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 31-25 yendi.

Kastamonu Belediyespor, sezonun ilk devresini 8 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu topladığı 17 puanla namağlup lider tamamladı.

Kadınlar Süper Lig'de ikinci devre, 7 Ocak 2023'te oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Ligin 9. haftasında alınan sonuçlar ise şöyle:

Tekirdağ Süleymanpaşa-Yalıkavakspor: 21-27

Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 40-29

İzmir Büyükşehir Belediyesi-Totemcard Adasokağı: 41-27

Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 34-40

Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 25-31

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