Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta sona erdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları sona erdi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 27-19
Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 36-33
Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 38-23
Armada Praxis Yalıkavak-Tekirdağ Süleymanpaşa: 35-23
Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-33
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 27-19
Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 36-33
Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 38-23
Armada Praxis Yalıkavak-Tekirdağ Süleymanpaşa: 35-23
Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-33