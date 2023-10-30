Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta sona erdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta sona erdi
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30 Ekim 2023 21:04
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları sona erdi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 27-19

Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 36-33

Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 38-23

Armada Praxis Yalıkavak-Tekirdağ Süleymanpaşa: 35-23

Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-33

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