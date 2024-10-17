Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta perşembe günü oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak 28-28 berabere kaldı.
Ligde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Adasokağı-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 40-38
Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 37-29
Ortahisar Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 32-27
Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor: 34-43
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak: 28-28
Haftanın son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak 28-28 berabere kaldı.
Ligde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Adasokağı-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 40-38
Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 37-29
Ortahisar Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 32-27
Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor: 34-43
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak: 28-28