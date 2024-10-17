Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5'inci hafta tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta heyecanı sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5'inci hafta tamamlandı
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17 Ekim 2024 22:18
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta perşembe günü oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak 28-28 berabere kaldı.

Ligde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Adasokağı-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 40-38

Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 37-29

Ortahisar Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 32-27

Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor: 34-43

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak: 28-28

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