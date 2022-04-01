Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 karşılaşmanın oynanacağı 17. haftanın programı şöyle:
2 Nisan Cumartesi:
14.00 Tekirdağspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)
14.00 Araç Belediyespor-Antalya Anadoluspor (Araç)
17.00 Yalıkavakspor-Konyaaltı Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
18.00 Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Merkez)
3 Nisan Pazar:
15.00 Görele Belediyespor-EGO Spor (Görele)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 karşılaşmanın oynanacağı 17. haftanın programı şöyle:
2 Nisan Cumartesi:
14.00 Tekirdağspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)
14.00 Araç Belediyespor-Antalya Anadoluspor (Araç)
17.00 Yalıkavakspor-Konyaaltı Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
18.00 Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Merkez)
3 Nisan Pazar:
15.00 Görele Belediyespor-EGO Spor (Görele)