Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta heyecanı
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19 Ocak 2024 13:11
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi, 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. haftanın maç programı şöyle:

20 Ocak Cumartesi:

14.00 Aksaray Belediyespor - Kastamonu Belediyespor (Aksaray)

21 Ocak Pazar:

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

15.00 Anadolu Üniversitesi - Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)

22 Ocak Pazartesi:

15.00 Görele Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele)

31 Ocak Çarşamba:

17.30 Yenimahalle Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

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