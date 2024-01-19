Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi, 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. haftanın maç programı şöyle:
20 Ocak Cumartesi:
14.00 Aksaray Belediyespor - Kastamonu Belediyespor (Aksaray)
21 Ocak Pazar:
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)
15.00 Anadolu Üniversitesi - Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)
22 Ocak Pazartesi:
15.00 Görele Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele)
31 Ocak Çarşamba:
17.30 Yenimahalle Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. haftanın maç programı şöyle:
20 Ocak Cumartesi:
14.00 Aksaray Belediyespor - Kastamonu Belediyespor (Aksaray)
21 Ocak Pazar:
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)
15.00 Anadolu Üniversitesi - Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)
22 Ocak Pazartesi:
15.00 Görele Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele)
31 Ocak Çarşamba:
17.30 Yenimahalle Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)