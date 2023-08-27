Hentbol Kadınlar Ligi'nin ilk haftası tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 1. haftası oynanan son maçla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Ligi'nin ilk haftası tamamlandı
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27 Ağustos 2023 20:48
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 1. haftası bugün oynanan son maçla tamamlanırken, Erkekler Süper Ligi'nde ise ilk haftanın 5 maçı oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Ligi'nin 1. haftası, bugün oynanan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 29-28 mağlup ettiği maç ile tamamlandı.

Erkekler Süper Ligi'nde ise birinci haftada bugün oynanan 5 maçın sonuçları şöyle:

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 45-30

Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Bahçelievler Belediyespor: 28-29

Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor: 36-26

Rize Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-28

Yunus Emre-Beykoz Belediyespor: 30-47

Erkekler Süper Ligi 1. hafta son maçı Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasında 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

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