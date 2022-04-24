Hentbol Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon Çaykur Rizespor

Hentbol 2021-2022 Sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde Çaykur Rizespor şampiyon oldu.



Ankara THF Spor Salonu'nda bugün tamamlanan dörtlü finalin son maçında Necatibey Ortaokulu'nu 32-26'lık skorla yenen Çaykur Rizespor şampiyon, Necatibey Ortaokulu ise ikinci oldu.



Eskişehir Hentbol takımını 33-30 yenen Samsun GSK üçüncü, Eskişehir Hentbol takımı da ligi dördüncü sırada tamamladı.



Şampiyon takım Çaykur Rizespor'a madalya ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.





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