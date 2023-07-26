Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Ligi yeni sezon kurası çekiliyor!

Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu kura çekimi perşembe gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Ligi yeni sezon kurası çekiliyor!
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26 Temmuz 2023 14:23
Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Ligi yeni sezon kura çekimi perşembe günü yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi THF Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te başlayacak.

Hentbol süper ligleri için kura çekimine katılacak erkek ve kadın takımları şöyle:

Kadınlar:

Aksaray Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşaspor.

Erkekler:

Spor Toto, Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık, Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Rize Belediyespor.

 
 
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