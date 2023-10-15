Hentbol Kadın Milli Takımı berabere kaldı

2024 EHF Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu karşılaşmasında Türkiye, Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadın Milli Takımı berabere kaldı
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15 Ekim 2023 19:35
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olmuştu.

Milliler, eleme grubundaki üçüncü maçında ise 28 Şubat'ta deplasmanda Bulgaristan'a konuk olacak.

Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

Hakemler: Kristof Altmar, Marton Horvath (Macaristan)

Türkiye: Yağmur Bembeyaz, Yaren Berfe Göker, Beyza İrem Türkoğlu 4, Kübra Sarıkaya, Emine Gökdemir 2, Betül Yılmaz, Aslı İskit Çalışkan 8, Diğdem Hoşgör 6 , Gülcan Tügel 1, Fatma Küçükyıldız, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan, Beyza Karaçam 3, Zeynep Nur Ulukoz, Nurceren Akgün Göktepe 5, Ceren Demirçelen

Sırbistan: Sanja Radosavlljevic 6, Teodora Majkic, Bojana Milic, Aleksandra Vukajlovic 1, Marijla Lanistanin, Edita Nukovic, Andjela Jansusevic 4, Jovana Jovovic 3, Aleksandra Stamenic, Molli Kubina, Natasa Lovric 1, Katarina Bojicic 5, Dunja Radevic 5, Emilija Lazic 4, Jovana Milosevic, Marija Kolic

İlk yarı: 18-16

İki dakika cezası alanlar: Edanur Burhan, Dönegül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Betül Yılmaz (3) (Türkiye), Jansusevic, Jovovic (2), Bojicic (2) (Sırbistan)

Kırmızı Kart: Betül Yılmaz

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