Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor

Son yarı finalistin belli olacağı Beykoz Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor maçında, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda saat 17.30'da oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor
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12 Nisan 2021 12:53
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında salı günü Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Son yarı finalistin belli olacağı müsabaka, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda saat 17.30'da oynanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçı 27-26 kazanmıştı.

Kupada daha önce rakiplerini eleyen Beşiktaş Aygaz, Göztepe ve Spor Toto yarı finale yükselmişti. Yarı finallerde Göztepe ile Beşiktaş Aygaz eşleşirken Spor Toto'nun rakibi Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak.



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