Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off 1. tur mücadelesi başlıyor

Hentbolda Erkekler Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off 1. tur maçları 11 Mayıs Perşembe start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off 1. tur mücadelesi başlıyor
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10 Mayıs 2023 13:22
Son güncelleme 10 Mayıs 2023 16:22
Hentbolda Erkekler Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off 1. tur maçları 11 Mayıs Perşembe başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off 1. tur müsabakalarında Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık, Beşiktaş Yurtbay Seramik, Nilüfer Belediyespor, Spor Toto ve İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Play-off 1. turda iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek.

Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off 1. tur programı şöyle:

11 Mayıs Perşembe:

13.00 Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş Yurtbay Seramik (Üçevler)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

17.00 Mihalıççık-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

17 Mayıs Çarşamba:

15.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

16.30 Beykoz Belediyepor-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık (Serdivan)

19.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

Play-off 1. turda gerekmesi halinde 3. maçlar 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

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