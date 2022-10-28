Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde zorlu hafta!

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası oynanacak maçlarla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
28 EKİM CUMARTESİ
14.00 MKE Ankaragücü-Ümraniye Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOKİ Çok Amaçlı)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Celal Atik)
30 EKİM PAZAR
13.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)
3 KASIM PERŞEMBE
15.00 Spor Toto-Mihalıççık (THF)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)
Ligde haftanın programı şöyle:
28 EKİM CUMARTESİ
14.00 MKE Ankaragücü-Ümraniye Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOKİ Çok Amaçlı)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Celal Atik)
30 EKİM PAZAR
13.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)
3 KASIM PERŞEMBE
15.00 Spor Toto-Mihalıççık (THF)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)
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