Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde zorlu hafta!

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası oynanacak maçlarla başlayacak. İşte program...

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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde zorlu hafta!
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28 Ekim 2022 15:00
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

28 EKİM CUMARTESİ

14.00 MKE Ankaragücü-Ümraniye Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOKİ Çok Amaçlı)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Celal Atik)

30 EKİM PAZAR

13.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)

3 KASIM PERŞEMBE

15.00 Spor Toto-Mihalıççık (THF)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)

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