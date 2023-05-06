Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon tamamlandı!

TAKIM O G B M A Y AV P 1 Beykoz Belediyespor 21 19 1 1 773 643 130 39 2 Sakarya Büyükşehir Belediyespor 21 17 1 3 710 601 109 35 3 Beşiktaş Yurtbay Seramik 21 15 1 5 711 612 99 31 4 Spor Toto 21 12 1 8 676 622 54 25 5 İzmir Büyükşehir Belediyespor 21 10 1 10 662 685 -23 21 6 Nilüfer Belediyespor 21 10 0 11 702 670 32 20 7 Mihalıççık 21 9 0 12 649 694 -45 16 8 Köyceğiz Belediyespor 21 5 3 13 662 719 -57 13 9 MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor 21 5 1 15 625 685 -60 11 10 Trabzon Büyükşehir Belediyespor 21 3 1 17 650 745 -95 7 11 Ümraniye Belediyespor 21 0 1 20 659 850 -191 1 12 Özel Vefakent Hatay Büyükşehir B. Spor 11 10 1 0 365 318 47 0

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun son haftası bugün oynanan 4 maçla tamamlandı. Beykoz Belediyespor, sezonu 39 puanla lider tamamlarken Ümraniye Belediyespor da bir alt lige düştü.Ligde 22. ve son haftasında oynanan maçlarında alınan sonuçlar şöyle:Nilüfer Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 55-40İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 33-25MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 23-35Beşiktaş Yurtbay Seramik-Beykoz Belediyespor: 32-37Normal sezonu Beykoz Belediyespor birinci tamamladıErkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nda normal sezonu Beykoz Belediyespor 39 puanla birinci sırada tamamladı. Ligi sonuncu sırada tamamlayan Ümraniye Belediyespor bir alt lige düştü.Normal sezonu ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar, ligin şampiyonunu belirlemek üzere 11, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde play-off maçları oynayacak.Bugün oynanan maçlarla tamamlanan normal sezonun puan cetveli şöyle oluştu:Bu arada Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ligden çekilmişti.