Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Ligde hafta sonu oynanacak 9. hafta maçlarının programı şöyle:
19 Kasım Cumartesi:
13.00 Ümraniye Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Müzahir Sille)
17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Serdivan)
20 Kasım Pazar:
13.00 Mihalıççık-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
13.30 Beşiktaş Yurtbay Seramik-MKE Ankaragücü (Süleyman Seba)
15.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF)
16.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (R. Şahin Köktürk)
Ligde hafta sonu oynanacak 9. hafta maçlarının programı şöyle:
19 Kasım Cumartesi:
13.00 Ümraniye Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Müzahir Sille)
17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Serdivan)
20 Kasım Pazar:
13.00 Mihalıççık-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
13.30 Beşiktaş Yurtbay Seramik-MKE Ankaragücü (Süleyman Seba)
15.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF)
16.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (R. Şahin Köktürk)
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