Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanacak
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18 Kasım 2022 15:44
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde hafta sonu oynanacak 9. hafta maçlarının programı şöyle:

19 Kasım Cumartesi:

13.00 Ümraniye Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Müzahir Sille)

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Serdivan)

20 Kasım Pazar:

13.00 Mihalıççık-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

13.30 Beşiktaş Yurtbay Seramik-MKE Ankaragücü (Süleyman Seba)

15.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF)

16.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (R. Şahin Köktürk)

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