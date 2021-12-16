Hentbol Erkekler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

Akdeniz Hentbol Konfederasyonunca (MHC) organize edilen, 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası, 20-27 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Erkekler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak
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16 Aralık 2021 17:39
Akdeniz Hentbol Konfederasyonunca (MHC) organize edilen, 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek.

THF'den yapılan açıklamaya göre MHC Başkanı Zoran Radojicic, şampiyonanın Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olmasından dolayı heyecan duyduklarını belirterek, bu tarz spor organizasyonlarının Türkiye'de yapılması konusunda desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

THF Başkanı Uğur Kılıç da 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenmekten dolayı gurur duyduklarına dikkati çekerek, "Bunun gibi uluslararası birçok organizasyonu Türkiye'ye getirmek için önemli adımlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Müsabakalar 20-27 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara'da oynanacak.


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