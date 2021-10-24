Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan ekibi AESH Pylea'yı deplasmanda 28-19 devirdi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
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24 Ekim 2021 18:05
EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Yunanistan ekibi AESH Pylea'yı 28-19 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, adını üçüncü tura yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, dün yine İzmir'de oynanan ilk maçta rakibine 28-27 yenilmişti.

Salon: Celal Atik

Hakemler: Dzianis Tadarashka, Dzmitry Nazaruk (Belarus)

İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu (Zeynep Onur), Yasemin Güler 3, Yeliz Özel 8, Burcu Dindar 5, Gizem Koca, Emine Polat, Ece Sözmen 1, Sibel Kıcıroğlu 3, Gizem Buse Dallı, Dilek Yılmaz 2, Sude Güngör, Anastasiia Savaş, Ümmügülsüm Bedel 1, Esra Söğüt, Bokaric 5

AESH Pylea: Kaprinioti (Theodosopoulou), Kerlidi 1, Poimenidou, Chrysi Trochidou 2, Eleftheria Aikaterini Trochidou 1, Moschou, Koukmisi 4, Tsigarida 4, Athanasopoulou, Koukmisi, Kostopoulou, Ioannidou, Selemidou, Petridou, Zinonidou 7

Devre: 18-12

İki dakika cezası alanlar: Yasemin Güler, Ümmügülsüm Bedel, Bokaric (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Poimenidou, Tsigarida (2), Kostopoulou, Zinonidou (AESH Pylea)



 


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