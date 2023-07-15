Hentbol'da net galibiyet

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, Estonya'yı rahat bir galibiyetle geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol'da net galibiyet
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15 Temmuz 2023 16:40
Litvanya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik sıralama maçında Estonya'yı 37-15 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da Estonya ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 15-7 önde bitirin milliler, maçı da 37-15 kazandı.

Milli takım, yarın Bosna Hersek-Bulgaristan maçının galibiyle beşincilik mücadelesine çıkacak.

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