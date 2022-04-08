Hentbol'da haftanın maçları...

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 21'inci, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Ligi
9 Nisan Cumartesi:
16.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Süleyman Seba)
10 Nisan Pazar:
14.00 Tokat Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (Ali Yücel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Mamak Belediyespor (Üçevler)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)
15.00 Spor Toto-Hatayspor (THF)
Kadınlar Süper Lig
9 Nisan Cumartesi:
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
16.30 Antalya Anadoluspor-Yalıkavakspor (Akdeniz Mavi)
15.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Araç Belediyespor (Porsuk)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
17.00 EGO Spor-Tekirdağspor (THF)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Ligi
9 Nisan Cumartesi:
16.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Süleyman Seba)
10 Nisan Pazar:
14.00 Tokat Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (Ali Yücel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Mamak Belediyespor (Üçevler)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)
15.00 Spor Toto-Hatayspor (THF)
Kadınlar Süper Lig
9 Nisan Cumartesi:
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
16.30 Antalya Anadoluspor-Yalıkavakspor (Akdeniz Mavi)
15.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Araç Belediyespor (Porsuk)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
17.00 EGO Spor-Tekirdağspor (THF)