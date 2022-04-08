Hentbol'da haftanın maçları...

Hentbolda Erkekler Süper Ligi'ne 21, Kadınlar Süper Ligi'ne 18. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol'da haftanın maçları...
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08 Nisan 2022 15:23
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 21'inci, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Ligi

9 Nisan Cumartesi:

16.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Süleyman Seba)

10 Nisan Pazar:

14.00 Tokat Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (Ali Yücel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Mamak Belediyespor (Üçevler)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

15.00 Spor Toto-Hatayspor (THF)

Kadınlar Süper Lig

9 Nisan Cumartesi:

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.30 Antalya Anadoluspor-Yalıkavakspor (Akdeniz Mavi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Araç Belediyespor (Porsuk)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

17.00 EGO Spor-Tekirdağspor (THF)

 

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