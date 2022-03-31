Hentbol Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerimiz belli oldu!

EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu.



Almanya'da, 10-28 Ocak'ta düzenlenecek EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri'nin kuraları Berlin'de çekildi.



Türkiye, 1. Grup'ta Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile eşleşti.



Son Olimpiyat şampiyonu Fransa, Erkekler EHF EURO 2024 yolunda Polonya, Letonya ve İtalya ile karşılaşacak. Dört Balkan ülkesi, Slovenya, Bosna-Hersek, Karadağ ve Kosova ise aynı grupta mücadele verecek.



12 Ekim'de başlayacak olan elemeler 30 Nisan 2023'e kadar sürecek ve elemelerde mücadele veren 32 ülke, şampiyonada yarışacak 20 ülke arasına girmek için mücadele verecek.



Ev sahibi Almanya ile EHF EURO 2022 madalya sahipleri İsveç (şampiyon), İspanya (ikinci) ve Danimarka (bronz madalya) olarak doğrudan final turnuvasına doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.



24 takımın mücadele edeceği şampiyona, 10-28 Ocak 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.



Sekiz grubun liderleri ve ikincileri ile en iyi dört üçüncü takım final turnuvasına katılma hakkı kazanacak.



Gruplar:



1. Grup: Portekiz, Kuzey Makedonya, Türkiye, Lüksemburg



2. Grup: Norveç, Sırbistan, Slovakya, Finlandiya



3. Grup: İzlanda, Çek Cumhuriyeti, İsrail, Estonya



4. Grup: Avusturya, Ukrayna, Romanya, Faroe Adaları



5. Grup: Hırvatistan, Hollanda, Yunanistan, Belçika



6. Grup: Macaristan, İsviçre, Litvanya, Gürcistan



7. Grup: Slovenya, Karadağ, Bosna Hersek, Kosova



8. Grup: Fransa, Polonya, Letonya, İtalya





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