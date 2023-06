Antalya'da düzenlenen Hentbol Avrupa Plaj Turu Finalleri sona erdi.



Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) plaj hentbolunda kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan ve Antalya'nın Konyaaltı sahilinde gerçekleştirilen Avrupa Plaj Turu Finalleri'nin son gününde sıralama ve final maçları gerçekleştirildi.



Erkeklerde ve kadınlarda 11 ülkeden 14'er takımın mücadele ettiği şampiyonada, kadınlarda Danimarka'dan The Danish Beachhandball Dream şampiyon olurken, ikinciliği İspanya'dan CATS A.M. Team Almeria ve üçüncülüğü Hollanda'dan Wetsite Amsterdam elde etti.



Erkeklerde ise Macaristan'ın HİR-SAT BHC takımı ilk sırayı alırken, Hırvatistan'ın BHC Zagreb ikinci ve Danimarka'nın HEI Beach Handball üçüncü oldu.



Dereceye girenlere kupa ve ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.



Cemal Kütahya unutulmadı



Erkeklerde 3. olan Danimarka'nın HEI Beach Handball takımı, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde Hatay'da hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya'nın ailesiyle olan fotoğrafının yer aldığı forma ve Cemal Kütahya'nın 42 numaralı A Milli Takım formasıyla törene çıktı.



İzmir'de Plaj Hentbolu 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası düzenlenecek



EHF Turnuva İdari Menajeri Tobia Pisani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Hentbol Federasyonu'na (THF) güzel bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür etti.



Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen turnuvadan hem EHF'nin hem de sporcuların mutlu bir şekilde ayrılacağını ifade eden Pisani, Antalya'ya yeni turnuvaların verilmesinin EHF Yönetim Kurulu toplantısının ardından belli olacağını belirtti.



Pisani, 20 gün sonra İzmir'de Plaj Hentbolu 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasını yapacaklarını ifade ederek, onun da başarılı geçeceğine inandığını kaydetti.



THF Turnuva Koordinatörü Ayberk Dilmen de turnuvanın Konyaaltı Belediyesi'nin büyük katkılarıyla gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Antalya hem iklimi hem de olanaklarıyla plaj hentbolunda merkez olmaya aday bir yer. Bu turnuva ile de bunu çok güzel ispat ettik. İnşallah nice Avrupa ve Dünya Şampiyonalarını burada yapacağız." diye konuştu.



Türkiye 15 yıl aradan sonra plaj hentbolunda gözlemci çıkardı



Plaj hentbolunda Türkiye'nin 15 yıl aradan sonra ilk çıkardığı gözlemci olan Konyaaltı Belediyespor menajeri Erhan Bülbüloğlu (31), turnuvada kadınlar finali dahil 17 maçta görev yaptı.



Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu spor branşında daha önce iki gözlemci çıkardığını, ardından geçen 15 yılda hiç kimsenin EHF'nin gözlemci sınavlarını geçemediğini belirtti.



Bu yıl kendisinin sınavları geçmeyi başardığını dile getiren Bülbüloğlu, "Şu anda Avrupa'nın en genç plaj hentbolu gözlemcisiyim. Bundan sonraki süreçte Avrupa'da düzenlenecek tüm turnuvalarda görev alma şansım var. Görev yapacağım her turnuvada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım." diye konuştu.









