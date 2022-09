Hentbol aşkı için günlük 100 kilometre yol katediyor

Trabzonlu 22 yaşındaki Caner Bıyıklı, antrenörü aracılığıyla tanıştığı hentbolda üstün başarılar elde etmek için yaklaşık 10 yıldır antrenman günlerinde 100 kilometre yol katediyor.



Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un pivotu Caner Bıyıklı, ortaokul sıralarında, hentbol antrenörleri Selim Karaağaçlı'nın "Hentbol oynamak isteyen var mı?" sorusu sayesinde hentbolla tanıştı.



Daha önce sokak aralarında futbol oynayan Caner Bıyıklı, zaman geçirmek için başladığı hentbolda kısa sürede üstün başarılar elde etti.



Hentbol sevdası için yaklaşık 10 yıldır yaz kış demeden yaşadığı Vakfıkebir ilçesinden toplu taşıma aracıyla 50 kilometre uzaklıktaki kent merkezine antrenmana gelen Caner Bıyıklı, ardından aynı yolu geri dönüyor.



Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü ikinci sınıf öğrencisi de olan Caner Bıyıklı, bir yandan eğitimine devam ederken, diğer yandan Hentbol Süper Lig'de kariyeri için ter döküyor.



- "Daha da büyük hedeflerim var"



Beşirli Spor Salonu'nda antrenman yapan Caner Bıyıklı, AA muhabirine, 12 yıldır hentbol oynadığını söyledi.



Bu zamana kadar küçükler, yıldızlar, gençler olmak üzere belli liglerde ter döktüğünü dile getiren genç oyuncu, profesyonel olarak 2 yıldır Hentbol Süper Lig'de yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyespor'da oynadığını ifade etti.



Caner Bıyıklı, hentbol için günlük 100 kilometre yol katettiğine dikkati çekerek, "Yaklaşık 10 senedir gidiş geliş olarak toplam 100 kilometre yol yapıyorum. Buraya yöneldim, sporcu olmak, daha da ileriye gitmek istedim. Daha da büyük hedeflerim var." diye konuştu.



- "Yol yapmak beni pes ettirmedi, daha da azmettirdi"



Eğitimine de devam ettiğini anlatan Caner Bıyıklı, "Gümüşhane Üniversitesinde antrenörlük okuyorum. Onu da bitirip hentbol antrenörlüğü yapmak istiyorum." dedi.



Caner Bıyıklı, takım olarak daha ileri seviyeye gelmek için her gün antrenman yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Her gün 100 kilometre yol yapmak beni pes ettirmedi, daha da azmettirdi. Daha fazla çalışmak istedim. Tabii bazı zamanlarda yorulduğum oldu ama o zaman da aklıma 'Daha iyisini yapabilirsin.' geldi. Bu zamana kadar her zaman antrenmanlara gelmeye çalıştım."



- "Her geçen gün bu sporu daha çok seviyorum"



Ailesinin ilk dönemler hentbol yerine "Basketbol, futbol oyna." gibi tepkiler verdiğini belirten Caner Bıyıklı, şunları kaydetti:



"Ben hentbolu seçtim. Özellikle hentbolu seçmedeki en büyük etken antrenörümüzdür. Her geçen gün bu sporu daha çok seviyorum. Ailem istemedi başlarda ama yıllar geçtikçe iş daha profesyonelliğe dönünce onlar da bana destek oldu. Elimden tuttu ve buralara kadar geldim. Zaman geçirmek için gittiğim şey, şu an benim işim oldu. Severek yapıyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ