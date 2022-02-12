Hentbol 14. hafta toplu sonuçlar

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 14. haftada 5 karşılaşma oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol 14. hafta toplu sonuçlar
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12 Şubat 2022 22:44
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Anadolu: 45-27

Konyaaltı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 28-17

Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-35

EGO Spor-Araç Belediyespor: 30-25

Tekirdağspor-Yalıkavakspor: 23-33

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