Hentbol 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Kadın ve erkek ikinci hentbol liglerinde oynanan final grubu maçlarının ardından 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

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Hentbol 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
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08 Nisan 2022 22:24
Kadın ve erkek ikinci hentbol liglerinde oynanan final grubu maçlarının ardından 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 2. Lig final grubu maçlarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Samsun Gençlikspor, Eskişehir Hentbol ve Necatibey Ortaokulu, 1. Lig'e çıktı.

Erkekler 2. Lig final grubu maçları sonunda ise gruplarını ilk üç sırada tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol, Mersin İdman Yurdu Hentbol, Çaykur Rize Gençlikspor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Rize Belediyespor ve Dikili Belediyespor, 1. Lig'e yükseldi.

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