Henry: 'PSG'nin Messi'ye değil, iyi savunma yapmaya ihtiyacı var'

Fransız efsane Thierry Henry, Paris Saint-Germain'in Messi transferiyle ilgili yorum yaptı.



Amazon Prime'a konuşan Thierry Henry, yıldızlar topluluğu PSG'nin aradığı başarıya ulaşması için ihtiyacı olan şeyin Lionel Messi olmadığını söyledi. Kulübün öncelikle savunma güvenliği üzerine çalışma yapması gerektiğine inandığını açıklayan Henry, "Messi insanüstü bir futbolcu ama PSG'nin sorunlarının çözümü değil. PSG'nin savunması üzerinde çalışması gerekiyor" dedi.



Henry bu tezini ise eski bir Barcelonalı olarak verdiği örnekle kuvvetlendirerek, "Barcelona'da oynadığım takımdan bahsediyor olursak insanlar şunu söylemeyi unutuyor, o takım aynı zamanda çok fazla gol de yemiyordu" açıklamasını yaptı.



Kulüplerin transfer yaparken dengeleri gözetmek zorunda olduğunun altını çizen Henry, şampiyonluklara ulaşmanın formülünün çok gol yemeyen takımlarda olduğunu ifade etti.



