Henry: 'Premier Lig'in hızı beni yoruyor'

Arsenal'in Fransız efsanesi Thierry Henry, Premier Lig ve Liverpool ile Manchester City hakkında ilginç bir yorumda bulundu.Şu sıralarda MLS'te Montreal Impact'i çalıştıran Henry, Premier Lig'deki maç hızının başını döndürdüğünü belirttiği açıklamasında, "Premier Lig'in ritmi çok yüksek. Liverpool'un bir maçını izlerken ben yoruluyorum. Herkes çok hızlı. Manchester City'i izliyorum, inanılmaz bir pres var. Topu kontrol edenin yanında hemen 3 kişi oluyor. Premier Lig'de yaşanan yorgunluk çok fazla" ifadelerini kullandı.Thierry Henry uzun süreli Arsenal kariyeri sonrasında Barcelona'da ve ardından MLS'te New York Red Bulls forması giymişti ve ardından futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Şimdilerde teknik direktörlük yapan Henry, Belçika Milli Takımı'nda yardımcı hocalık yaptıktan sonra altyapısında yetiştiği Monaco'da teknik direktörlük yapmış ve ardından sezon başında Montreal Impact'in teknik patronluğuna soyunmuştu.