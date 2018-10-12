Henry, Pazartesi günü işbaşı yapıyor!

Teknik direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran ve listenin ilk sırasına'i alan, Fransız teknik adamla imza aşamasına geldi.Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Henry, haftasonunda Belçika Milli Takımı'ndaki asistan koçluk görevinden istifa edecek ve Pazartesi günü Monaco'ya imza atacak.Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev alan Henry, Championship takımlarından Aston Villa'dan gelen teklifi reddetmişti. Henry'nin bu teklifi, Monaco'yu beklediği için geri çevirdiği kaydedilmişti.