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Henry, Pazartesi günü işbaşı yapıyor!

Leonardo Jardim ile yollarını ayıran Monaco'da Thierry Henry'nin Pazartesi günü imza atması bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Henry, Pazartesi günü işbaşı yapıyor!
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12 Ekim 2018 15:53
Teknik direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran ve listenin ilk sırasına Thierry Henry'i alan Monaco, Fransız teknik adamla imza aşamasına geldi.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Henry, haftasonunda Belçika Milli Takımı'ndaki asistan koçluk görevinden istifa edecek ve Pazartesi günü Monaco'ya imza atacak.

Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev alan Henry, Championship takımlarından Aston Villa'dan gelen teklifi reddetmişti. Henry'nin bu teklifi, Monaco'yu beklediği için geri çevirdiği kaydedilmişti.

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