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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ankaragücü ile cuma günü oynanacak ligin açılış maçında mini revizyon yapmayı planladığı ortaya çıktı.Akhisarspor maçında ortaya konan mücadeleden memnun olmayan tecrübeli hocanın Feghouli'nin yerine bu maçta Henry Onyekuru'ya şans tanıyacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.Onyekuru ile hafta başından beri yakından ilgilenen Fatih Terim'in Nijeryalı futbolcuya istediklerini tek tek anlattığı ortaya çıktı.Onyekuru'nun idman performansından çok memnun kalan Fatih Terim'in Ankaragücü maçında bu oyuncuya ilk 11'de şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim'in ayrıca Fernando'nun yerine Selçuk'a şans vermesi bekleniyor.Ayrıca Eren Derdiyok veya Sinan'ın da Belhanda'nın yerine oynayacağı öne sürüldü. Bu durumda Galatasaray Ankaragücü önünde çift forvetle oynayacak.