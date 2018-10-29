Henry Onyekuru'ya dev talipler!

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Marsilya, Galatasaray'da kiralık olan Henr Onyekuru ile ilgileniyor.
Galatasaray'da 10 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 646 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.
Everton, 2017-2018 sezonunun başında Onyekuru'yu Eupen'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Marsilya, Galatasaray'da kiralık olan Henr Onyekuru ile ilgileniyor.
Galatasaray'da 10 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 646 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.
Everton, 2017-2018 sezonunun başında Onyekuru'yu Eupen'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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