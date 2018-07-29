Henry Onyekuru'dan Valencia için flaş transfer iddiası!

'ın Everton'dan sezon sonuna kadar kiraladığı, Afrika basınına konuşurken çarpıcı açıklamalarda bulundu.Valencia iddialarını doğrulayan 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, ''Valencia'nın benimle ilgilendiği doğru. Benimle ilgilenmeleri hoşuma gitti ama şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum ve anlaşmanın şu anda olmasını düşünmüyorum.'' dedi.İspanyol ekibinin Onyekuru'nun bonservisini Everton'dan alacağı ve genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyordu.