Henry Onyekuru'dan eski hocasına sert eleştiri

Galatasaray'ın genç isimlerinden Henry Onyekuru, eski takımlarından Anderlecht'te teknik direktörlüğünü yapan Hein Vanhaezebrouck hakkında eleştirilerde bulundu.
Hafta sonu Eupen ile Anderlecht arasındaki maç öncesinde Belçika basınına konuşan Henry Onyekuru, Anderlecht döneminde Hein Vanhaezebrouck nedeniyle Dünya Kupası'na gidemediğini söyledi.
Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı genç oyuncu o dönemleri anlatırken ''Eupen maçındaki sakatlığım, kariyerimin en zor anlarından biriydi. Sakatlıktan sonra mümkün olan en kısa süreed geri dönmek için elimden geleni yaptım. Çünkü Nijerya ile Dünya Kupası'nda forma giymek istiyordum. İyileştim ve oynamaya hazırdım ama bana Anderlecht'te bu şans verilmeli. Sadece 10 dakika milli takımdaki hocamı ikna etmem için yeterliydi. Vanhaezebrouck, Play-Off turunda beni iki kez maç kadrosuna bile almadı. O an Anderlecht'ten ayrılmak istediğime karar verdim. Dünya Kupası'nda oynamalıydım ama Vanhaezebrouck bunun önüne geçti. Benimle konuşmamasına rağmen basında benim hakkımda söylediklerine de çok kızmıştım'' ifadelerini kullandı.
''GELDİĞİM YERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM...''
Eupen'i asla unutmayacağını da dile getiren Onyekuru ''Tüm olanlara rağmen hala Eupen de Anderlecht de benim için önemli bir yere sahip. Hala Eupen'in maçlarını yakından takip ediyorum. Benim için her şeyin başladığı kulüp... Nereden geldiğimi asla unutmayacağım. Eupen'de genç bir oyuncu olarak birçok şey öğrendim. Anderlecht'te de birçok arkadaşım var'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Hafta sonu Eupen ile Anderlecht arasındaki maç öncesinde Belçika basınına konuşan Henry Onyekuru, Anderlecht döneminde Hein Vanhaezebrouck nedeniyle Dünya Kupası'na gidemediğini söyledi.
Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı genç oyuncu o dönemleri anlatırken ''Eupen maçındaki sakatlığım, kariyerimin en zor anlarından biriydi. Sakatlıktan sonra mümkün olan en kısa süreed geri dönmek için elimden geleni yaptım. Çünkü Nijerya ile Dünya Kupası'nda forma giymek istiyordum. İyileştim ve oynamaya hazırdım ama bana Anderlecht'te bu şans verilmeli. Sadece 10 dakika milli takımdaki hocamı ikna etmem için yeterliydi. Vanhaezebrouck, Play-Off turunda beni iki kez maç kadrosuna bile almadı. O an Anderlecht'ten ayrılmak istediğime karar verdim. Dünya Kupası'nda oynamalıydım ama Vanhaezebrouck bunun önüne geçti. Benimle konuşmamasına rağmen basında benim hakkımda söylediklerine de çok kızmıştım'' ifadelerini kullandı.
''GELDİĞİM YERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM...''
Eupen'i asla unutmayacağını da dile getiren Onyekuru ''Tüm olanlara rağmen hala Eupen de Anderlecht de benim için önemli bir yere sahip. Hala Eupen'in maçlarını yakından takip ediyorum. Benim için her şeyin başladığı kulüp... Nereden geldiğimi asla unutmayacağım. Eupen'de genç bir oyuncu olarak birçok şey öğrendim. Anderlecht'te de birçok arkadaşım var'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın