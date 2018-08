'Kendimi iyi hissediyorum'

'Sahada bu duyguyu gördüm'

'Süre almayı tercih ettim'

'Asıl yerim 9 numara ama solda da iyiyim'

'Böyle devam ederse şampiyon oluruz'

'Tamamen buraya konsantre oldum'

'Burada kalmam bana bağlı değil'

'En iyi dostum Celil Yüksel'

'Beşiktaş ve Fenerbahçe de istedi'

'Terim'in varlığı ve taraftarlar...'

Galatasaray'ın Everton'dan 850 bin Euro karşılığında kiraladığı 21 yaşındaki forvet, Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'a açıklamalarda bulundu.Sarı-Kırmızılı takıma transferinden, hedeflerine kadar birçok konuda sorularımıza samimiyetle yanıt veren Nijeryalı yıldız, şunları dile getirdi:"Şu anda çok iyiyim. Tıpkı sakatlığımdan önceki duygularla oynuyorum. Zaten nisan ayından beri antrenmanlarımı yapıyorum, maçlara çıkıyorum. Kendimi şu an yüzde 100 hazır hissediyorum. Hiçbir ağrım ve sıkıntım yok. 12 Aralık'ta sakatlık yaşamıştım. O dönemde Everton bana sakatlığımı ameliyatsız geçirebileceğimi söyledi. Ama Anderlecht ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Böyle bir süreç yaşadım. Londra'ya gittim. Rehabilitasyon sürecine başladım ve kendimi çok iyi hissediyorum.""İlk günden beri bu kulüpte sevgiyi ve aşkı gördüm. Kampa geldiğim ilk anda Fatih Terim beni sahaya davet etti ve tüm takıma tanıttı. Orada şunu hissettim: Beni ilk anda aileye kabul etti ve aileye tanıttı. Bu bir futbolcu için çok önemli. Sahada da bunu gördüm takım arkadaşlarım tarafından. Ben de bu aşka ve sevgiye karşılık sahada yüzde 100'ümü vermek için hazırım.""Premier Lig'den, Bundesliga'dan çok sayıda teklif aldım. Çünkü iyi sezonlar geçirmiştim. Ama henüz kariyerimin başındayım. Everton'dan önce de birçok iyi kulübe gidebilirdim. Ama orada belki 2. veya 3. tercihler olacaktım. Orada çok yetenekli ve kaliteli oyuncular olabilir, onlar oynayabilirdi benim önümde. Ben kariyerimin bu aşamasında oynamayı, süre almayı tercih ediyorum. Çok şanslıyım ki iyi bir menacerim var. Onunla beraber birçok şeyi konuşup tartıştıktan sonra hep kariyerimde doğru kararlar aldığımızı düşünüyorum.""Orijinal poziyonum 9 numara. Akademide oynarken 9 numarada başlamıştım. Hı zımı kullanabiliyordum, özellikle final noktasında. Ama çok sayıda teknik adamla çalıştım. Onlar beni bazen sağda ve solda oy nattılar. O yeteneklerimi görme fırsatım da oldu. Belçika'ya, Eupen'e gittiğimde orada sol açıkta oynamaya baş ladım. Sol açıkta iyi bir iş çıkarmıştım. Ya ni şu anda sağda, solda, fo rvet arkasında oynamam benim için hiç problem değil. Ama profesyonel olarak sol açıkta oynadım, yani tüm özelliklerimi orada göstere biliyorum.""Sahadaki, ye dek kulübesindeki herkesin başarıya konsantre olduğunu, başarmak için çalıştıklarını görüyorum. Fatih Te rim de bunun için çok önemli bir figür, herkesi bir arada tutan, herke si buna inandıran... İşlerimize bu şekilde devam edersek yine şampiyon olacağımıza inanıyorum.""Valencia haberlerini ben de duydum. Benim tüm konsantrasyonum tamamen Galatasaray. Tamamen bu kulübe sahip olduğum her şeyi vermek üzerine. Ben böyle konularla ilgilenmiyorum. Böyle resmi bir şey yok.""Galatasaray'da kalır mıyım... Futbolda her şey mümkün. Ama şu an kiralık bir oyuncuyum ve bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Kulüple bir kontratım var. Onların da benden memnun olması lazım. Bana ilk günden itibaren sevgi gösterdi bu kulüp. Tüm çalışanlar, teknik heyet, büyük taraftarlar...""En iyi anlaştığım kişi Celil Yüksel (Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta sahası). Celil de İngilizce bilmiyor, ona öğretmeye çalışıyorum. Bazen daha yavaş konuşuyorum ki beni daha iyi anlasın diye. O da İngilizce öğrenmeye çok hevesli.""Eupen'deki ilk sezonumdan sonra da çok teklif almıştım. Daha sonra Türkiye'den Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den de teklifler vardı. Bu sezonki transfer de şöyle gerçekleşti: Evdeydim. Tedavim tamamlanmıştı ama rehabilitasyon sürecim vardı. 5 aydır oynamamıştım, kendimi kötü hissediyordum. Ailemle beraber kafamı rahatlamak amacıyla rehabilitasyon için evdeydim. Onlarla birlikte kendimi daha iyi hissetmeye başlamıştım. Menacerim bana Galatasaray'dan teklif olduğunu söyledi.""Galatasaray'ın zaten ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Hocanın da burada çok büyük faktörü oldu. Çünkü o çok büyük bir teknik adam. Oyun tarzı, gençlere verdiği önem... Beni buraya gelmeye ikna etmek için yeterliydi. Bir de tabii ki taraftarlar burada önemli bir faktör. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlar sizikarşı kaleye iten bir güç. Yani toplamda Galatasaray'ın büyüklüğü, Fatih Terim'in varlığı ve taraftar beni buraya getiren etkenler oldu."