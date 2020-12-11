Henry Onyekuru transferinde yeni gelişme!

Galatasaray'ın Ocak ayında yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'nun transferinde yeni gelişmeler yaşandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Henry Onyekuru transferinde yeni gelişme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2020 10:46
CSKA Moskova, Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmaya kararlı.

Ruslar'ın en büyük avantajı, Nijeryalı yıldızı bonservisiyle birlikte istiyor olmaları ve kulübü Monaco ile anlaşmaları. Fransızlar, genç yeteneği bir kez daha kiralık göndermeye sıcak bakmasalar da, Galatasaray'ın ısrarı ve oyuncunun Türkiye'ye dönmeyi çok istemesi sebebiyle görüşmeleri sürdürüyorlar.

Onyekuru, CSKA'dan gelen son teklifi geri çevirmişti. Ancak Ruslar'ın daha yüksek ücretli yeni bir teklifle kapıyı çaldığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar da transfer sürecini yakından takip ediyor ve hem Onyekuru'dan hem de menajeri D'avila'dan sürekli bilgi istiyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için