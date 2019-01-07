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Henry Onyekuru: "Teklifler var ama devre arası ayrılmam"

Galatasaray'da Everton'dan kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru, devre arasında ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Henry Onyekuru: 'Teklifler var ama devre arası ayrılmam'
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07 Ocak 2019 19:19
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde iddialar olan Henry Onyekuru, kesinlikle böyle bir düşüncesinin olmadığını ve sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu söyledi.

Devre arasında ayrılmayı düşünmediğini kaydeden Onyekuru, "Galatasaray'dan ayrılacağım iddiaları nereden çıktı, bilemiyorum. Bunlar sadece spekülasyon, herhalde dikkatimi çekmek istiyorlar. Galatasaray ile sözleşmem var ve mutluyum" dedi.

"BAŞKA KULÜPLERDEN TEKLİF ALDIM ANCAK..."

Teklifler olduğundan haberdar olduğunu belirten Nijeryalı oyuncu, "Tabii ki başka kulüplerden teklifler aldım ancak başka bir takıma gitmeden önce iyice düşüneceğim ve sonra karar vereceğim. Bunu yaz aylarında yapacağım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 20 maçta süre alan ve 6 kez ağları sarsan Onyekuru'nun ismi Dortmund ve Valencia ile anılıyor.



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