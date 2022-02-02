Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor!

Sezon başında Monaco'dan 5 milyon Euro'ya transfer edilen Henry Onyekuru, Olimpiakos'ta beklentilerin altında kaldı. Nijeryalı kanat 21 maçta 1 gol, 1 asistle oynayınca satış listesine koyuldu.



Henry Onyekuru'nun Olympiakos ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Gözden düşen 25 yaşındaki oyuncu için Türk kulüpleri sıraya girdi.



TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR



Olympiakos macerası istediği gibi gitmeyen Henry Onyekuru, ara transfer sezonunda Türkiye'ye dönebilir. Yunan basını Nijeryalı yıldıza dair önemli bir haberi okuyucularına aktardı.



Başakşehir, Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın, Henry Onyekuru'nun transferiyle yakından ilgilendiğini ifade ettiler.



MARIKANIS KARARINI VERDİ



Olympiakos'a büyük umutlarla transfer olan ancak eski günlerinden bir hayli uzak performans sergileyen Onyekuru için Yunan temsilcisi son kararını verdi.



Buna göre Olympiakos, Türkiye'den gelecek teklifi ilgiyle bekliyor ancak hatırı sayılır bir bonservis talep ediyorlar.



Öte yandan Olympiakos'un belirlediği şartlarda kiralık sözleşme teklif edildiği taktirde hayır denilmeyecek.



BAŞAKŞEHİR 2.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ



Sportime'ın haberine göre Medipol Başakşehir, Henry Onyekuru için Olimpiakos'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Teklifi reddeden Yunan ekibi 4,5 milyon Euro istedi.



Aspire'de profesyonel kariyerine başlayan Henry Onyekuru daha sonra sırasıyla KAS Eupen, Everton, RSC Anderlecht, Galatasaray, Monaco ve Olympiakos formaları giydi. Tecrübeli futbolcu 3 kez Galatasaray'a kiralandı. Öte yandan Olympiakos, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon 500 bin euro bonservis ödedi.



Galatasaray'da oynadığı dönemde de performansıyla dikkat çeken Henry Onyekuru hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor. Tecrübeli futbolcu şu ana kadar 16 kez Nijerya Milli Takımı'nda oynadı. Henry Onyekuru bu müsabakalarda 2 gol attı.





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