Henry Onyekuru: ''Önceliğim Galatasaray''

İşte Henry Onyekuru'nun röportajında yaptığı önemli açıklamalar...

''FATİH HOCA BÜYÜK ŞANS''

'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı, sezonun ikinci yarısı öncesinde açıklamalarda bulundu.Milli Gazete'den Uğur Şenpire'ye özel bir röportaj veren Henry Onyekuru, sezonun ilk yarısını değerlendirirken, Everton'ın kendisini yeniden kiralamak istemesi halinde önceliğinin Galatasaray olacağını dile getirdi.- İngiltere'de milli olma kriterine uymuyordum. Milli takımınızda yüzde 75 oynamalısınız. Anderlecht benimle devam etmek istedi ama ben Galatasaray'ı tercih ettim. Buraya gelip tecrübe kazanarak İngiltere için çalışma izni alacağımı biliyordum. Artık Milli Takım'da oynuyorum ve çalışma izni sorumum kalmadı.- Eğer Everton beni tekrar kiralamak isterse, Galatasaray tabii ki ilk tercihim olur. Ama şu an kesinlikle transferi düşünmüyorum. Tek odaklandığım Galatasaray'ın şampiyonluğu...- Sezonun ilk yarısı benim adıma kötü geçti diyemem. İyi performans gösterdiğim maçlar oldu. Daha iyisini yapabilirim. Takıma gelirsek birçok talihsizlik yaşadık. Hakem kararları, cezalar, sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık ve liderle aramızdaki puan farkı çok fazla değil. Puan sıralamasında 2. sayılırız aslında.- Sol kanatta oynadığım maçlarda 6 gol atmam tesadüf değil. Kendimi en rahat hissettiğim ve oynamaktan keyif aldığım yer sol forvet. Hocam sezonun ilk yarısında sağ kanatta da görev verdi, elimden geleni yaptım.- Rodrigues'in ayrılmasını beklemiyordum. Ama futbol böyle... Rodrigues'in gidişiyle sorumluluğum arttı, bu baskıyı kaldırabilirim. 'Rodrigues yoksa ben varım' demek kolay. Önemli olan bunu sahada göstermek. Ben de sahada konuşacağım.- Galatasaray Avrupa'nın en büyük camialarından. Bu formayı giymek ayrıcalık. Fatih Terim gibi tecrübeli teknik adamla çalışmak, onun deneyimlerinden yararlanmak da benim için çok önemli. Galatasaray&Fatih Terim sayesinde çok daha iyi oyuncu olacağım.-Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki üst tura çıkamadık, artık Avrupa Ligi'nde en iyisini yapmaya çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkardık. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında stadımızda harika bir atmosfer vardı, benim gibi genç oyuncular için harika bir tecrübe oldu.- Sadece Beşiktaş değil birçok maçımızda tartışmaları kararlar oldu. Ama hepsi geride kaldı. Hakem kararlarına saygı duymaktan başka yapabileceğim bir şey yok.- Galatasaray'a gelmeden önce Türkiye'de oynamış Nijeryalı oyuncularla konuştum. Dedikleri kadar varmış: İstanbul harika bir şehir.-Galatasaray'a gelmeden önce de sol açıkta oynuyordum ki kendimi en iyi hissettiğim yer de sol açık-Herhangi bir keşkem olmadı. Sonuçta cok tecrübeli bir hocamız var. Onun verdigi görevler doğrultusunda her yerde oynamaya calışıyorum. Sağ açıkta sol açıkta forvette. İlk yarıda keşke diyebileceğim bir pozisyon yok yani.-Kesinlikle çok yetenekli ve kaliteli arkadaşlarımız var ve Avrupa'ya gitme potansiyeli olan arkadaşlarımız var ama kendim için de söyledim biliyorsunuz burada çalışmamın en önemli avantajı Fatih Terim'le çalışmak çünkü bir genç oyuncu için bulunmaz bir fırsat. Hem onun tecrübelerinden faydalanmak ve gençleri de seveni onlara şans veren bir hoca. Fatih hocayla beraber Avrupa'ya gitmek için daha çok şansları var.