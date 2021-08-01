Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu

Üç dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Yunanistan ekibi Olympiakos'a imza atmak için Atina'ya gitti.

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Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu
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01 Ağustos 2021 12:25
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni durağı Yunanistan oldu.

Nijeryalı oyuncu, Olympiakos'a imza atmak için Yunanistan'a gitti. Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'dan yarım devre için 750 bin euro alan Onyekuru, 4 yıl için toplamda 8 milyon euro net maaşın sahibi olacak.

RedNews'e konuşan tecrübeli oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Avrupa sahnesinde olmak için şampiyon olmaya çalışan takıma yardım etmek istiyorum. Ludogorets maçına hazır olacağımı düşünüyorum" dedi.

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