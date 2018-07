Henry Onyekuru kimdir, kaç yaşındadır? Henry Onyekuru nerelidir, hangi mevkide oynamaktadır?

Everton'un geçtiğimiz sezon 7 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ve daha sonra Belçika takımı Anderlecht'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, çalışma izninde yaşadığı sıkıntıdan dolayı Premier Lig'de hiç forma giyememişti.

Premier Lig'de oynamak için vize alamayan Nijeryalı futbolcunun bu sezon yeniden Anderlecht'e döneceği iddia edilmişti ancak Onyekuru Belçika'ya dönmeyeceğini açıkladı. Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Onyekuru; "

. Anderlecht benim İngiltere'de çalışma izni alabilmem için Dünya Kupası'na gitmem gerektiğini biliyordu ancak beni oynatmayarak, Rusya'da olma şansımı sıfıra indirdiler. Bu yüzden Premier Lig'e de geri dönemeyeceğim. Anderlecht beni seneye de kadroda tutabilmek için böyle bir yola başvurdu. Saçma sapan bir hareket, istediğim yere gidebilirim"

EDİTÖRÜN NOTU;

HENRY ONYEKURU

Onyekuru'nun menajerinin Badou NDiaye'nin de menajerinin olması ve Nijeryalı futbolcunun "kiralama" opsiyonlarına uygun bir futbolcu olması Galatasaray'ın transfer olasılığını daha da güçlendiriyor. Kasımpaşa'dan Trezeguet ile aynı mevkiide forma giyen Onyekuru'nu Trezeguet transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray açısından iyi bir alternatif olabileceğini söyleyebiliriz. 21 yaşındaki Onyekuru, forvet/sol kanat mevkilerinde forma giyiyor ve atletik yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Belçika'da şu ana kadar çıktığı 88 maçta 40 golüna altına imza atan ve 11 de asist yapan Onyekuru, geçen sezon Anderlecht ile Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıkmıştı.

Henry Onyekuru, Anderlecht formasıyla 22 Aralık 2017'de çıktığı KAS Eupen maçında girdiği ikili mücade sonrası yerde kaldı. 13. dakikada gerçekleşen sakatlığı sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan kontroller sonrası bir diz ameliyat geçirdi. Anderlecht, resmi sitesinden yapılan açıklamada aylar boyunca sahalardan uzak kalacağı ve geleceğine Everton ile birlikte karar verileceği belirtildi. O dönemde Belçika basınında, Henry'nin 8 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı yazılmıştı.

Henry Onyekuru'ya göre futbol;

Uzun adı Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor.Henry, altyapı eğitimini Katar Doha'daki Aspire Academy'de aldı. Burada modern bir eğitim alan Henry, akademinin anlaşmalı olduğu takımlardan KAS Eupen'e gitti.Henry Onyekuru 2015/16 sezonunda Belçika ekibi KAS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.Henry Onyekuru bu performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu, Britanya'dan çalışma izni alamadığı için Belçika devi Anderlecht'e kiralandı.Geçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.Henry Onyekuru, müthiş sprint hızı, aniden hızlanabilmesi ve dripling sırasındaki dengesiyle büyük fark yaratıyor. Çok çevik olması nedeniyle ceza sahasına rahat girebilen Henry, karşı karşıya pozisyonlarda beklentilerin ve yaşının üstünde bir bitirici. Ayrıca, ceza sahası dışından şutları da tehlikeli...Henry'nin oyunundaki zayıf nokta savunması ve fiziksel özellikleri. Henüz 21 yaşında olduğunu düşünürsek, dayanıklılığı ve fizik gücü çok düşük. Hızı nedeniyle rakipler durduramayınca faul yapmaya başlıyor. Fauller sertleştikçe Henry sakatlığa daha açık hale geliyor.Henry, diz iç bağ yırtığı nedeniyle 23 Aralık 2017'den bu yana sahalardan uzak. Eğer sezonun tamamını ilk yarıdaki gibi oynayabilseydi, Everton'da bile kalmayıp daha yüksek bir kulübe transfer olabilirdi. Ligin ilk yarısında 9 gol atan Henry, muhtemelen sezonu 20 gol civarında bitirecekti.Henry, sakatlığı sonrası önemli bir ameliyat geçirdi. Anderlecht'in 29 Aralık 2017'deki açıklamasında Onyekuru'nun 8 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı ve ardından sahalara döneceği belirtilmişti.Henry, şayet sakatlanmasaydı Nijerya ile Dünya Kupası'nda boy gösterecekti. Zira, Nijerya'nın gelecekteki en büyük oyuncularından biri olarak tanımlanıyor."Uzun yolculuğum boyunca tanrı sürekli yanımdaydı. Yolculuğum, Lagos'taki Weekend Soccer Football Academy'de başladı. Bu akademi antrenör Paul Hamilton'ın. 14 yaşındayken her hafta sonu antrenmanlara giderdim. Bazen de turnuvalara katılırdık. Ardından Aspire Academy, bazı genç yetenekler seçtiler. Beni de bu seçmeler sonunda Katar'a götürdüler. 17-18 kişiydik ve hepimiz Afrika'nın farklı ülkelerindendik.""5 yıllık kontrat imzaladım. Ailem, arasıra Katar'a geliip beni ziyaret edebiliyordu. 5 yıl boyunca bu akademide kaldım. Birçok ülkeye gittik, birçok akademide bulunduk. Real Madrid de bunlardan biriydi. Haziran 2015'te akademiden mezun oldum ve KAS Eupen'e transferim gerçekleşti. Belçika ikinci liginde yer alan bir kulüptü. Benim için çok zorlu bir mücadeleydi. Formayı alabilmek için çok mücadele ettim.""Futbol sihirli bir şey değil. Futbolda ilerlemek, çok çalışmak ve tanrının yardımıyla alakalı. Her golcü, her maçta gol atmak ister. Fakat, elbette her maç atamazsınız. Bazı dersler çıkarırsınız. 2-3 maç gol atamayabilirsiniz ama konsantrasyonunuzu kaybetmemeniz gerekir. Goller en nihayetinde gelir.""Hayalim her zaman Arsenal'de forma giymekti. O kulübü çok seviyorum. Büyürken Arsenal'in her maçını izlerdim. Bir gün Arsenal'in formasını giymek istiyorum. Bu her zaman en büyük hayalim oldu. Bunun için çalışıyorum.""UEFA Şampiyonlar Ligi benim hayallerimden bir tanesi. Orada başarılı olmak istiyorum. "En sevdiğim yemekler sebze yemekleri. Topraktan ne çıkarsa yerim."Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın transferde flaş bir hamle yaparak Everton forması giyen Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdi.