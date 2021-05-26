Galatasaray'ın devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor.



Sarı-kırmızılı takımın Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı konuşulurken Trabzonspor iddiası gündeme geldi.



Henry Onyekuru'nun menajerinin Türkiye'de yeni bir kulüp aradığı vurgulandı. Nijerya basını bordo-mavili takımın Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için ciddi şekilde girişimde bulunduğu ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını yazdı.



Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu alamaması durumunda futbolcunun Trabzonspor'u tercih edebileceği de vurgulandı.



"ABDULLAH AVCI HENÜZ KARARINI VERMEDİ"



Transferin detaylarıyla ilgili A Spor canlı yayınında konuşan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Henry Onyekuru için bir girişim olduğunu doğruladı ancak Abdullah Avcı'nın bu transferde henüz kararını vermediğini belirtti.



"Trabzonspor, Onyekuru'yu Galatasaray'a transfer olmadan önce istemişti. Ama kiralama bedelleri ve oyuncu talepleri, Trabzonspor'un o dönem limitlerinin üzerinde olduğu için bu transfer gerçekleşmemişti. Şu sıralarda Onyekuru'nun menajerinin Türkiye'de bir kulüp arayışı var. Oyuncunun menajeri Trabzonspor'u önerdi. Ancak Abdullah Avcı'nın şu an için Onyekuru hakkında vermiş olduğu bir karar yok."











