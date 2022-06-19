Henry Onyekuru karar aşamasında!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun geleceği için net kararı henüz vermedi.



Adı Beşiktaş ile de anılan Henry Onyekuru'nun, Olympiakos'ta mutsuz olduğu öne sürülmüştü.



Daha önce 3 kez Galatasaray formasını giyen yıldız oyuncunun, kariyeri konusunda henüz net bir karar vermediği belirtildi.



Nijeryalı futbolcunun, kendisi için gelecek teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.





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