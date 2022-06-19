Henry Onyekuru karar aşamasında!

Beşiktaş ve daha önce 3 kez formasını giydiği Galatasaray'ın gündemine gelen Henry Onyekuru'nun kariyerine ilişkin net kararı henüz vermediği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Henry Onyekuru karar aşamasında!
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19 Haziran 2022 11:55
Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun geleceği için net kararı henüz vermedi.

Adı Beşiktaş ile de anılan Henry Onyekuru'nun, Olympiakos'ta mutsuz olduğu öne sürülmüştü.

Daha önce 3 kez Galatasaray formasını giyen yıldız oyuncunun, kariyeri konusunda henüz net bir karar vermediği belirtildi.

Nijeryalı futbolcunun, kendisi için gelecek teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

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