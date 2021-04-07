Henry Onyekuru, Karagümrük maçında yok!

Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber; AA
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Henry Onyekuru, Karagümrük maçında yok!
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07 Nisan 2021 15:38
Annesinin cenazesi nedeniyle Nijerya'ya gidecek olan Henry Onyekuru, Galatasaray'ın Karagümrük ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.



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