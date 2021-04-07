Henry Onyekuru, Karagümrük maçında yok!

Annesinin cenazesi nedeniyle Nijerya'ya gidecek olan Henry Onyekuru, Galatasaray'ın Karagümrük ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.



