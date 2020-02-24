Henry Onyekuru, Kadıköy'ü seviyor! Yine attı...

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Fenerbahçe ağlarını yine sarstı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Henry Onyekuru, Kadıköy'ü seviyor! Yine attı...
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24 Şubat 2020 08:19
Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın üçüncü golünü atan Henry Onyekuru, geçen sezon da Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atmıştı.

Nijeryalı futbolcu, geçen sezon ligin ikinci yarısında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta sarı-kırmızılı takımın golünü kaydetmişti.

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