Henry Onyekuru, Kadıköy'ü seviyor! Yine attı...

Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın üçüncü golünü atan Henry Onyekuru, geçen sezon da Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atmıştı.
Nijeryalı futbolcu, geçen sezon ligin ikinci yarısında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta sarı-kırmızılı takımın golünü kaydetmişti.
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Nijeryalı futbolcu, geçen sezon ligin ikinci yarısında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta sarı-kırmızılı takımın golünü kaydetmişti.
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