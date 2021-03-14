Henry Onyekuru ilk 11'e dönmeye hazır

Galatasaray'ın müthiş ikilisi, Kayseri'de kazanılan 3 puanda başrol oynadı. Radamel Falcao, ilk yarıda oyunun kilidini açan isimdi. Sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan Kolombiyalı yıldız, 44. dakikada Saracchi'nin ortasını nefis bir tek vuruşla ağlara yollayarak takımını öne geçirdi. Oldukça diri, güçlü ve istekli görünen Falcao, son 2 maçta 3. golünü atarken, Süper Lig'in son haftalarına girildiği bir dönemde, Cim Bom'un umut kaynağı oldu.



11'e dönmeye hazır



Üçüncü kez döndüğü Galatasaray'da harika bir başlangıç yapan, ancak son haftalarda düşük form grafiğiyle dikkat çeken Onyekuru da, dün akşamın yıldızlarından biriydi. Hocası Fatih Terim'in ikinci yarıda sahaya sürdüğü Nijeryalı yıldız, savunma arkasına yaptığı koşularla Kayserispor'u yıprattı. Attığı 2 golle maçın sonucunu belirleyen Onyekuru, 11'e dönmesi halinde yine önemli işler yapacağının sinyallerini verdi.



