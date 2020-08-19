Henry Onyekuru için sürpriz Beşiktaş iddiası

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'nun Beşiktaş tarafından istendiği iddia edildi.TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın Henry Onyekuru transferi için devreye girdi ve Monaco'ya resmi teklifini iletti. Beşiktaş'ın, Onyekuru konusunda kararını henüz vermeyen Monaco'nun planlamasına göre bir yol haritası izleyeceği belirtildi.Hazırlık kampında geleceği belli olacak Henry Onyekuru'nun bu sezon da kiralanmasına karar verilmesi halinde, Beşiktaş'ın ilk teklifi yapan kulüp olması nedeniyle görüşmelerin başlayacağı vurgulandı. Beşiktaş ile Galatasaray'ın bu transferde de karşı karşıya geleceğinin altı çizildi.2018'de Galatasaray'da 1 sezon kiralık oynayan, geçen sezon ise devre arasında Galatasaray'a gelerek sezonun son 2 maçı öncesinde kulübüne dönen Onyekuru, Süper Lig'de 10 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.